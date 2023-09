Gaeco prende mais um empresário suspeito de envolvimento em fraudes licitatórias em Bariri

Essa é a terceira prisão durante as investigações que apuram supostas fraudes em licitações no serviço de limpeza pública da cidade. Na esfera política, as investigações do Gaeco motivaram a Câmara de Vereadores de Bariri a aprovar a abertura de uma Comissão Processante (CP) contra o prefeito.

BARIRI – O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) prendeu, nesta quinta-feira (14), um empresário suspeito de envolvimento em fraudes licitatórias em contratos públicos na cidade de Bariri (SP).

O cumprimento do mandado de prisão temporária contra o empresário é mais uma etapa das investigações do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que visam apurar supostas fraudes em licitações no serviço de limpeza pública de Bariri. Ele não teve a identidade divulgada.

Até o momento, três pessoas foram presas durante as investigações, dentre elas, o empresário de Limeira (SP), Paulo Ricardo Barboza, suspeito de ser o líder do grupo criminoso.

Desdobramentos

Na esfera política, as investigações do Gaeco motivaram a Câmara de Vereadores de Bariri a aprovar a abertura de uma Comissão Processante (CP) contra o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB), o Aberladinho. O processo pode levar à cassação do chefe do poder Executivo.

Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Abelardinho estaria envolvido em crimes de corrupção passiva, concussão, fraude licitatória, coação no curso do processo, roubo e outros delitos. No último dia 4 de setembro, o órgão do MP-SP pediu à Justiça a instauração de uma investigação criminal contra o prefeito de Bariri para apuração dos delitos.

No pedido, os promotores do Gaeco usam como base o interrogatório do empresário de Limeira, Paulo Ricardo Barboza, preso desde o dia 8 de agosto. Ele é suspeito de ser o líder de um grupo criminoso envolvido em fraudes em licitações de cidades do interior de SP e de ter ameaçado o denunciante do suposto esquema na cidade de Bariri.

No depoimento aos investigadores, o empresário afirmou que era extorquido, depositando mensalmente valores em dinheiro ao prefeito de Bariri para que o contrato entre a empresa de limpeza pública e prefeitura fosse mantido. Os supostos valores de propina direcionados a Abelardinho eram anotados em uma agenda, que foi apreendida e periciada

O empresário de Limeira, dono da Latina Ambiental que presta serviços para o munícipio de Bariri, é suspeito também de ter contratado um capitão da Polícia Militar para coagir o denunciante das supostas fraudes em licitações no serviço de limpeza pública de Bariri. Para executar o crime, o PM recebeu a quantia de R$ 5 mil. Ele foi preso no último dia 18 de agosto.

Fraudes em licitações

No último dia 8 de agosto, o Gaeco realizou uma operação contra crimes de corrupção, entre eles, a suspeita de irregularidades em licitações de cidades do interior de São Paulo. A ação, que teve apoio da Polícia Civil e Polícia Militar, esteve em endereços nas cidades de Jaú, Bariri, Itaju e Limeira (SP).