Corpo de pescador desaparecido é encontrado no rio Tietê no interior de SP

Mobilização do Corpo de Bombeiros e da Marinha encontrou o corpo da vítima, que tinha 47 anos e estava desaparecida desde o último domingo (10).

ADOLFO – Uma operação da Marinha e do Corpo de Bombeiros encontrou na tarde da última quarta-feira (13/9), o corpo de um pescador que estava desaparecido desde o último domingo quando pescava no rio Tietê, em Adolfo, no interior de São Paulo.

As buscas começaram logo após o seu desaparecimento. O corpo de Júnior foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

AFOGAMENTO EM IBIRÁ

Também na tarde de ontem, em Ibirá, na região, um homem morreu afogado em um pesqueiro. Sebastião Amaral também estava pescando quando desapareceu. Alguns pertences da vítima foram encontrados na beira da represa.

O corpo dele foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Catanduva.

Fonte: sbtinterior