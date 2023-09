Casal é preso transportando grande quantidade de maconha na rodovia Raposo Tavares em Assis

De acordo com a Polícia Rodoviária, a apreensão foi na altura do quilômetro 451 da via. Os indivíduos transitavam em um carro, quando foram abordados pelos policiais. Durante a vistoria veicular, foram localizados aproximadamente os tabletes de maconha no interior do porta-malas dentro de mochilas de diversos tamanhos. Após a pesagem, a droga totalizou 215 quilos de maconha.