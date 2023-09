Preso homem que matou rapaz no Interlagos na noite de sexta-feira

TRÊS LAGOAS/MS – A Polícia Militar prendeu no sábado (09), Rosenildo de Jesus Barbosa, de 29 anos, acusado de assassinar com um golpe de faca no peito, Robson dos Santos Gonçalves, 48 anos, quando a vítima assistia o jogo Brasil x Bolívia. O homicida foi reconhecido por um grupo de cinco amigos e foi detido inicialmente até a chegada da PM. Encaminhado à Delegacia de Políc8a, foi indiciado e recolhido ao presídio de Segurança Média de Três Lagoas.

O CRIME

De acordo com informações, a vítima estava bebendo com amigos em um bar nas proximidades das kitnets que eles moravam, localizadas na Rua José Marciano Pereira, no bairro Interlagos e, após encerrarem a bebedeira, foram assistir jogo no quarto de uma das kitnets.

Em dado momento, sem nenhum motivo, provavelmente tomado por um surto, o sujeito apareceu no local com uma faca e atacou a vítima, atingindo-a no tórax quem devido a gravidade, não resistiu. Após o assassinato, o sujeito evadiu-se local, tomando rumo ignorado.

A PRISÃO

No início da tarde de sábado, 09, um grupo de cinco amigos estavam em um bar, em frente à escola Edwards, no bairro Interlagos, reconheceu o sujeito que matou com facadas no tórax, um homem de aproximadamente 48 anos, na noite de sexta-feira, 08, em um quarto no fundo de uma residência localizada no bairro Interlagos.

Diante disso eles resolveram agir, abordando-o pelo frente, enquanto outro parceiro chegou por trás, aplicando um poderoso mata leão, deixando sujeito imobilizado, sem reação.

Ao ser revistado pelo grupo de amigos, a faca, provavelmente utilizada no crime, estava na cintura do assassino. A arma branca foi retirada do elemento, enquanto a Polícia Militar era acionada, chegando rapidamente ao local fazendo a prisão do sujeito.

Ele foi levado à Delegacia de Polícia, onde foi ouvido pelo delegado, indiciado por homicídio e depois encaminhado ao presídio de Segurança Média de Três Lagoas.