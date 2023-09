Prefeito Paulo Boaventura integra quase 100 pessoas na nova Frente de Trabalho Acolhedora

CASTILHO – Aproximadamente 100 castilhenses iniciam nos próximos dias uma nova oportunidade de trabalho. Por meio do programa social Frente de Trabalho Acolhedora – criado pelo prefeito Paulo Duarte Boaventura, eles vão desempenhar funções de serviços gerais nas mais diversas repartições públicas municipais.

A integração ocorreu na manhã desta quarta-feira,13, no CIEC. Dos 100 selecionados, compareceram apenas 83. Os outros 17 que ainda não se manifestaram devem procurar na Secretaria de Assistência Social – rua José Ribeiro, 896 no prazo de cinco dias. Havendo desistência do programa ou não comparecimento, serão chamados os próximos da fila.

Além das boas vindas por parte do Chefe do Executivo que falou sobre a importância desse programa social, o grupo também recebeu orientações da equipe de Segurança do Trabalho, e mensagens de incentivo tanto da 1ª dama Edileuza Boaventura, como da secretária municipal de Assistência Social, Raquel Gregolin.

Ao término da integração eles foram convidados a assinarem o termo de responsabilidade e compromisso com a Frente de Trabalho. Por semana deverão prestar no mínimo 22 horas de trabalho ao município. Em contrapartida receberão auxílio de R$ 600,00 mais R$ 150,00 de vale alimentação.