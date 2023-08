Homem é morto a tiros durante a madrugada em Penápolis

PENÁPOLIS – A Polícia Civil investiga a motivação de um homicídio ocorrido na madrugada desta segunda-feira (28), pelo bairro Mais Solar, em Penápolis. A vítima, Lenon Duares Cardoso, de 29 anos, foi morto a tiros de revólver.

Este seria o segundo assassinato registrado este ano, conforme a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). Inicialmente, a linha de investigação trata como motivação um suposto crime passional.

Há um suspeito e a polícia está em busca de sua localização. Trata-se de um rapaz que já cumpriu, inclusive, pena no sistema prisional. De acordo com as informações iniciais, equipe da Polícia Militar foi acionada logo após as 2h para atendimento, a princípio, de um desentendimento e tendo havido disparo de arma de fogo.

O chamamento foi para o pronto-socorro municipal, onde teria dado entrada à vítima. Um familiar que havia socorrido o rapaz alvejado, disse que foi comunicado por vizinhos que ouviram os disparos. Levado até a unidade de urgência e emergência, já deu entrada sem vida, segundo consta.

O CRIME

O assassinato foi na casa de Cardoso, localizada na rua Gerolimo Ranieri com avenida da Glória. A vítima estava sozinha no imóvel e deitada no sofá da sala.

Ele, segundo as informações levantadas, teria mantido um relacionamento amoroso com uma mulher que, no passado, também havia se relacionado com a pessoa apontada como autora dos disparos.

O suspeito teria chegado ao imóvel de bicicleta. Ele não entrou na casa, mas, da janela da sala de blindex que estava danificada, deu os tiros. Teriam sido feitos ao menos cinco disparos que atingiram o corpo do rapaz.

Após o crime, fugiu. Além da PM, o delegado titular do 1º DP (Distrito Policial), Thales Eduardo Anhesini, acompanhado de investigador e mais equipe do IC (Instituto de Criminalística), estiveram pela residência que passou por perícia.

Foram recolhidos dois projéteis que, aparentemente, são de revólver calibre 38. O corpo do rapaz foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba, onde passará por exame necroscópico e, em seguida, será liberado aos familiares para velório e sepultamento. O caso segue em apuração. (Colaborou Ivan Ambrósio)