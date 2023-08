Sobrinho mata tia e primo e é morto em confronto com a polícia em Bauru

Fato foi por volta de 22h de segunda (28), na avenida Castelo Branco, em Bauru; 13.º Baep divulgou nota oficial sobre o caso.

BAURU – Tragédia familiar com três mortes em Bauru. Um homem, supostamente em surto, matou a tiros sua tia e um primo, e feriu um tio com coronhadas na cabeça, por volta das 22h de segunda-feira (28), dentro de uma casa na avenida Castelo Branco, na Vila Nipônica, em Bauru. Acionados para atender a ocorrência, policiais do 13.º Batalhão de Ações Especiais da Polícia (13.º Baep) entraram em confronto com o autor, que foi atingido e morreu no local. Segundo a corporação, o autor tinha 23 anos; a tia, 62; e o primo, 33.

De acordo com o tenente-coronel Fábio Domingues Pereira, comandante do 13.º Baep, a corporação foi chamada para um caso de disparo de arma de fogo com duas pessoas baleadas. No endereço, os policiais verbalizaram para que o suspeito largasse o armamento, contudo, o homem teria continuado manuseando o revólver e apontado o equipamento na direção da equipe, que atirou.

“O autor fez ainda seu tio como vítima, que tentou atingir com disparos de arma de fogo. Entretanto, a arma falhou no momento do disparo. Assim, [ele] efetuou coronhadas, conseguindo a vítima se desvencilhar, fugir e solicitar apoio dos vizinhos”, detalha o tenente-coronel, por meio de nota oficial divulgada pela corporação às 0h59 desta terça-feira (29).

O tio de 63 anos atingido por coronhadas na cabeça foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ipiranga e, depois, transferido para o Pronto-Socorro Central (PSC). Ainda na nota, o 13.º Baep afirma que ele está em observação.

Contudo, não foi divulgado, até a 1h desta terça, os nomes dos envolvidos no caso. O delegado plantonista da Polícia Civil esteve no endereço, bem como equipe da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic). O imóvel foi periciado pela Polícia Técnico-Científica. O fato será investigado.

Ainda segundo um familiar das vítimas, este casal já havia perdido seu segundo filho, de 22 anos, em um acidente de moto registrado há exatos 8 anos, em 28 de agosto de 2015, em Bauru – tragédia que aumenta ainda mais a dor desta família.

Leia abaixo, na íntegra, a nota oficial sobre a ocorrência divulgada pelo 13.º Baep, assinada pelo comandante da corporação:

“Na noite desta segunda-feira (28), a Polícia Militar foi acionada por meio do Copom para atendimento de disparo de arma de fogo no interior de residência, na avenida Castelo Branco, quadra 11, na cidade de Bauru. Ao chegarem ao local, as equipes do 13.º Baep encontram o portão da residência aberto, e ao realizarem a varredura, deparam-se com uma mulher caída ao solo e outro homem em uma cadeira de rodas com marcas de disparo de arma de fogo.

Seguindo com a averiguação do local, encontraram o autor dos disparos nos fundos da residência com um revólver em mãos. Após a equipe dar ordem para largar a arma, o indivíduo apontou a arma aos policiais que, em defesa, repeliram a iminente injusta agressão, sendo atingido pelos disparos, falecendo no local.

O autor fez ainda seu tio como vítima, que tentou atingir com disparos de arma de fogo, entretanto a arma falhou no momento do disparo, assim efetuou coronhadas, conseguindo a vítima se desvencilhar, fugir e solicitar apoio dos vizinhos. O tio do autor dos disparos foi socorrido ao Pronto-Socorro Central de Bauru, onde permanece em observação até o momento. De imediato foi acionado o Resgate, porém as vítimas e o autor dos disparos faleceram no local.”

