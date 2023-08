Piloto morre após grave acidente em etapa da Moto1000GP no Paraná

A corrida foi então interrompida, e a direção de prova suspendeu todas as atividades do circuito. Os dois pilotos foram encaminhados em estado gravíssimo a um hospital. Mais tarde, em nota, a Moto1000GP confirmou a morte de Érico.

“O Moto1000GP lamenta profundamente informar o falecimento do piloto Érico Verissimo da Rocha após grave acidente durante a quarta etapa do campeonato, que estava sendo realizada no Autódromo Internacional de Cascavel. O piloto de 38 anos se envolveu em um acidente gravíssimo durante a primeira volta da categoria GP 1000”, comunicou a categoria.