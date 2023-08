Porco no Rolete: a mais tradicional festa gastronômica de Andradina acontece em setembro

ANDRADINA – Ela começou numa iniciativa filantrópica e já é a mais tradicional festa gastronômica da região. O Porco no Rolete chega a sua 14ª sem intervalos desejados, pois só deixou de acontecer em tempos de pandemia.

No dia 17 de setembro próximo, no Clube dos Japoneses (AACEA), localizado no Jardim Europa, são esperadas milhares de visitantes para degustar prato que caiu na preferência dos Andradinenses, acompanhado de saladas, feijão gordo e frutas.

O evento arrecada fundos para a Creche Berçário Nana Nenê e talvez por isso atraia uma legião de colaboradores, de todos os clubes de serviço, lojas maçônicas e um batalhão de voluntários.

Numa Andradina dando passos firmes em direção ao desenvolvimento turístico, o Porco no Rolete está cada vez mais sólido no calendário de eventos e precisa ser prestigiado.

A venda dos convites está sendo feita pelos telefones (18) 3723 2003 – (18) 3702 4300 e (18) 99782 3253. Para adulto o valor é de R$ 75. Crianças de 8 a 12 anos é de 30.