Motorista morre e quatro passageiros ficam feridos em acidente na MS-040

SANTA RITA DO PARDO/MS – Um acidente entre ônibus e caminhão matou uma pessoa e deixou quatro feridos na madrugada deste domingo (27), na rodovia MS-040, que liga Santa Rita do Pardo à Campo Grande.

As vítimas estavam no ônibus que seguia sentido Santa Rita do Pardo.

O veículo transportava passageiros de origem boliviana.

Conforme o site Cenário MS, o Corpo de Bombeiros confirmou que o ônibus bateu no caminhão que estava parado no meio da rodovia.

O ônibus era conduzido por dois motoristas, enquanto um dirigia o outro descansava.

O motorista que descansava e seguia no banco do passageiro da cabine morreu no local. Ele ficou preso às ferragens.

O condutor do ônibus sofreu ferimentos graves e foi levado para o pronto socorro do Hospital Nossa Senhora do Pérpetuo Socorro, em Santa Rita do Pardo.

Outros três passageiros que também se feriram foram encaminhados ao hospital, com auxílio de ambulâncias da prefeitura de Santa Rita do Pardo.

Os demais, que não sofreram ferimentos e foram transportados ao Ginásio Municipal, por um ônibus do município.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e caso será investigado.