Morador de Nova Guataporanga morre ao bater carro em motoniveladora

DRACENA – O morador de Guataporanga, Jeferson Silva, de 31 anos, morreu ao se envolver em um acidente na tarde desta sexta-feira, 25, nas proximidades da Dhuo Cervejaria, na Vicinal Oásis que liga os municípios de Dracena a Tupi Paulista. Seu corpo será sepultado nesta sábado (26), na cidade em que morava. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.

O acidente ocorreu por volta de 14h25, quando a vitima dirigia um GM Kadett, na cor vermelha, com placas de Nova Guataporanga, cidade onde morava.

Ainda não se sabe os motivos que levaram o motorista a perder o controle de direção em uma curva daquela vicinal e bater violentamente contra a lateral de uma máquina motoniveladora.

Na forte batida a vítima teve parte do corpo ejetado para fora do automóvel, ficando parcialmente preso nas ferragens, conforme informações do Corpo de Bombeiros.

Policiais militares, bombeiros e motoristas que transitavam pela referida vicinal e por pouco não se envolvem no acidente informaram que possivelmente o morador de Nova Guataporanga teria perdido o controle de direção do veículo em uma curva, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O maquinista da motoniveladora não teve ferimentos, por isso não precisou ser socorrido e nem encaminhado para receber atendimento médico. O piloto da máquina inclusive informou aos bombeiros que o acidente de trânsito teria acontecido logo após o motorista do Kadett perder o controle da direção em uma curva.

Duas unidades de Resgate do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e perícia técnico/científica de Dracena estiveram no local para registrar o acidente, organizar o trânsito e desencarceramento do corpo da vítima. O trânsito foi interrompido nos dois sentidos por aproximadamente duas horas, até a finalização dos trabalhos. (fotos Site Jorge Zanoni, de Dracena)