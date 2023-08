Adolescente é flagrado em Mirandópolis com duas armas de fogo

MIRANDÓPOLIS – Um adolescente cuja idade não foi informada, foi apreendido pela Polícia Militar na noite de quinta-feira, dia 24, ao ser flagrado portando duas armas de fogo, sendo uma pistola calibre ,32 e uma garrucha calibre .22. Só a segunda arma estava com uma munição. Encaminhado para a Delegacia de Polícia do município, as armas foram apreendidas e ele liberado ao responsável.

A detenção do menor infrator aconteceu durante a realização da Operação Impacto, quando policiais militares de Mirandópolis receberam denúncia de que um adolescente havia desenterrado duas armas de fogo e estaria caminhando na via pública com as citadas armas.

Com as características físicas do denunciado, os policiais militares realizaram patrulhamento e rapidamente o localizaram. Abordado e revistado, em suas mãos ele carregava uma sacola com uma pistola calibre .32, desmuniciada, e uma garrucha calibre .22, municiada com um cartucho intacto e engatilhada.

Diante do material ilícito localizado o adolescente foi encaminhado até a Delegacia de Polícia local, apresentado ao delegado, onde as armas foram apreendidas e ele liberado ao responsável.