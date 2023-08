Servente de pedreiro é preso em ônibus com 17 tabletes de maconha na rodoviária de Andradina

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite de segunda-feira(14/08/2023), um servente de pedreiro 22 anos, morador de Minas Gerais, acusado de tráfico de entorpecentes, ao ser flagrado em um ônibus estacionado na rodoviária de Andradina, transportando 17 tabletes de maconha (Cannabis Sativa). Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A droga foi apreendida.

A prisão do acusado aconteceu policiais militares de Andradina, em patrulhamento preventivo e ostensivo pela área central na modalidade Atividade Delegada, optaram pela fiscalização a ônibus de passageiros da empresa Reunidas, trajeto Três Lagoas/MS para São Paulo/SP, estacionado no terminal rodoviário.

Dentre os passageiros, um despertou suspeita, sendo prontamente abordado. Em revista a seus pertences pessoais, que trazia consigo, encontraram 5 tabletes de maconha. Em sua bagagem no compartimento de cargas, encontraram mais tabletes do mesmo entorpecente, que totalizaram 17 tabletes, cujo peso total foi de 15 kg.

O passageiro foi identificado como servente de pedreiro, de 22 anos, morador do estado de Minas Gerais, informando aos policiais que adquiriu o entorpecente por R$10 mil e foi preso em flagrante.

Conduzido ao plantão policial, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e recolhido ao cárcere, à disposição da justiça. Encaminhado nesta terça-feira (15), para a cadeia de Penápolis, aguardava audiência de custódia.

Atividade Delegada

A Atividade Delegada é um convênio firmado entre as prefeituras e a Secretaria da Segurança Pública, que permite aos policiais militares desempenharem suas funções nos dias de folgas. Os PMs podem trabalhar por, no máximo, 12 dias por mês e a carga horária não pode passar de oito horas por dia. Andradina é referência Estadual no convênio, possuindo o serviço 24 horas por dia, na Zona rural e também emprega o serviço de bombeiros socorristas.