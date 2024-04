Grave acidente mata duas pessoas e deixa outras duas gravemente feridas

ANDRADINA – Um grave acidente ocorrido próximo das 3h da madrugada de sexta-feira (05), no prolongamento da rodovia Integração (SP 563), conhecido como vicinal Demerval de Souza Lousada, provocou as mortes de Ernesto Nomura, de 57 anos, e sua cunhada Kumiko Madokoro, de 55 anos, deixando ainda gravemente feridas Marta Nomura e Carla Nomura, esposa e filha de Ernesto, respectivamente. As duas estão internadas na UTI – Unidade de Tratamento Intensivo da Santa Casa de Andradina. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. As duas vítimas fatais foram sepultadas em Pereira Barreto, onde residiam.

Segundo o apurado pela reportagem, os quatro envolvidos retornavam para a cidade de Pereira Barreto, onde moram, depois de participarem como comerciantes de comida oriental do tradicional Food Truck, realizado todas quintas-feiras na praça central de Andradina, a Antônio Joaquim de Moura Andrade.

Em determinado trecho daquela vicinal, na altura do Km 25m por motivos a serem apurados, Ernesto perdeu o controle de direção da Ford Ranger e bateu violentamente contra uma carreta canavieira, indo a óbito no local, assim como sua cunhada.

Existe a dúvida ainda se os dois seguiam no mesmo sentido (Andradina/Pereira Barreto), ou em sentidos opostos.

O Corpo de Bombeiros de Andradina, assim como o serviço de ambulância do município foram acionados e socorreram Marta e Laura para UPA – Unidade de Pronto Atendimento, porém, devido a gravidade dos ferimentos, as duas foram transferidas para a Santa casa de Andradina, onde foram internadas na UTI – Unidade de Tratamento Intensivo, permanecendo internadas, em estado grave.

As circunstâncias exatas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil, porém, cogita-se que uma nuvem de poeira levantadas pelas carretas canavieiras acabou ofuscando a visão da vítima que dirigia o veículo menor. Mas tudo ainda é muito especulação para se saber o real motivo dessa fatalidade que abalou a cidade de Pereira Barreto, onde moram as quatro pessoas envolvidas e provocou comoção nas demais cidades, como Andradina, onde as vítimas estavam trabalhando e ganhando seu pão diário honestamente.