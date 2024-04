Sucesso absoluto o 1º Almoço em Família da Rapac

ANDRADINA – O 1º Almoço em Família e Bazar da RAPAC – Rede Andradinense de Apoio ao Paciente com Câncer, realizado no último domingo (dia 14), na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Graças, alcançou sucesso absoluto esperado pelos organizadores, voluntários, e todos aqueles que, de forma direta, o indiretamente, estiveram envolvidos no grande projeto.

O almoço teve a animação da Orquestra de Viola Caipira “Nego Viana”, que está completando este ano 20 anos de fundação. Franklin Schweter também deu o ar de sua graça no evento.

No almoço da Rapac foram servidores arroz, feijão gordo, churrasco (carne, frango e linguiça), mandioca, milho, salada verde e farofa. Além disso havia a venda cerveja super gelada, refrigerantes, água mineral, além de bolo no pote, entre outros.

Também foram montadas várias gôndolas e araras onde foram colocadas a venda sapatos, roupas masculinas, femininas e infantil com precinho simbólico. O evento já está sendo pensado e analisado para acontecer no próximo ano. A renda será toda revertida para a Rapac para continuidade de seu trabalho assistencial às famílias previamente cadastradas.

ORQUESTRA DE VIOLA CAIPIRA

Formada a 20 anos, a Orquestra de Viola Caipira pensou em resgatar a tradição da cidade de Andradina e como ela ficou conhecida nacionalmente, onde, diz a lenda, que o maior pecuarista do Brasil nas décadas de 30, 40, 50 e 60, Joaquim de Moura Andrade, teria calado o maior plantador de café, conhecido por Lunardelli.

Os meios de comunicação incentivaram e alimentaram essa “rivalidade” ao longo do tempo, porém, segundo parentes do Rei do Gado, os dois se tornaram grandes amigos na verdade.

A apresentando DE números diversos da música clássica sertaneja, além do tema principal de sua existência, a musica “Rei do Gado”, composta por Tião Carreiro e Ted Vieira, tendo Nego Viana contribuído com a estrofe final desse grande sucesso nacional.

No final da música, Nego Viana, como era conhecido o ex-vereador Eglantino Machado da Silveira (já falecido), teria sugerido para os nobres compositores Ted Vieira e Tião Carreiro acrescentar a parte: “É só chegar lá em Andradina e perguntar pelo Rei do Gado”. O sucesso foi absoluto desde o lançamento da música.