Carisma é campeã Veterano do Interno do ATC ao golear por 4 a 1 o Suco Life

ANDRADINA – O time da Carisma Calçados (uniforme azul), conquistou o título do Campeonato Interno de Futebol Mini Campo do ATC – Andradina Tênis Clube, categoria Veteranos, ao golear por 4 a 1 o Suco Life, em final realizada na noite da última quinta-feira (18), com portões abertos. A premiação aos vencedores aconteceu logo após o apito da outra final na categoria Novos.

A equipe da Carisma Calçados já era favorita ao título pela campanha que realizou e não deixou por menos, dominando as ações principalmente no meio de campo, obrigando o adversário a correr atrás o tempo todo e isso fez com que se descuidasse da retaguarda.

Em uma noite feliz, bom centroavante e um excelente goleiro, Paulinho Cornachione, marcou 3 vezes, sendo ainda ajudando a construir a goleada por seu colega Niltinho Nunes Cunha, o motorzinho do time, que marcou mais uma vez, chegando aos 4 gols. Para o Suco Life marcou Maurício Carneiro.

ARTILHEIRO

Com mais 3 gols marcados na final, Paulinho Cornachione chegou aos 10 gols, sagrando-se o artilheiro na categoria Veteranos, recebendo seu merecido troféu.

MELHOR DEFESA

A melhor defesa do campeonato Veteranos foi da Acecar.

O CARA DA PARTIDA

O cara da partida foi o goleiro Jhonatan (Carisma), que fez defesas importantíssimas, ajudando sua equipe a conquistar o título dos Veteranos. Ele também foi campeão na categoria Novos, pelo time do Hora Certa.