Hora Certa é campeã do Interno de Futebol do ATC na categoria Novos

Relojoaria Hora Certa goleou por 4 a 0 a UZ Veículos e conquistou o título do campeonato na categoria Novos

ANDRADINA – A equipe da Relojoaria Hora Certa (uniforme azul), sagrou-se a grande campeã do Torneio Interno de Futebol Mini Campo do ATC – Andradina Tênis Clube, na categoria NOVOS, ao golear por 4 a 0 (gols de Silvinho, 3 vezes e Alcides Júnior 1), em partida realizada na noite de quinta-feira, dia 18, com portões abertos ao público. A premiação aos vencedores aconteceu logo após o apito final do árbitro Edvaldo Bispo, o “Cabeção”.

O jogo até que começou equilibrado, já que as duas equipes enquanto tiveram fôlego procuraram dominar o meio de campo. Mas com o decorrer do tempo, o time da UZ Veículos foi demonstrando que seria uma tarefa difícil segurar o adversário e aos poucos foi se perdendo, principalmente na marcação justamente do meio de campo.

Com jogadores mais novos e “inteiros” em campo, o time do Hora Certa foi construindo o placar aos poucos, sem se expor muito ao risco de querer resolver a partida logo de uma vez.

Correu muito no primeiro tempo e já vencia por 2 a 0 e no segundo tempo procurou administrar o relógio e chegar no gol adversário quando possível, sem sobressaltos e assim chegou aos 4 a 0 em vitória justa e merecida, porque esteve mais tempo com a bola nos pés e soube construir as belas jogadas de gols.

ARTILHEIRO

O atacando Silvio Fialho foi o artilheiro em sua categoria, marando 5 gols.

MELHOR DEFESA

Mesmo levando quatro gols na final, a melhor defesa do campeonato foi a da UZ Veículos.

CARA DA PARTIDA

O cara da partida, que contribuiu para o sucesso de sua equipe na competição foi apontado o zagueiro Paulão (Hora Certa). Todos receberam troféus.

A diretoria do ATC, bem como o diretor de Esportes, André Garrio, o “Rato”, agradece todos os participantes do campeonato, bem como os patrocinadores que o tornaram possível e fosse um sucesso.

CONFRATERNIZAÇÃO

Ao final dos dois jogos e da merecida premiação, houve uma festa de confraternização entre todos os envolvidos na competição, com adesão de uma pequena taxa. ,