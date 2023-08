Polícia Militar age rápido e recupera motocicleta furtada

ANDRADINA – Na noite de segunda-feira, dia 14, uma equipe de Força Tática realizava o patrulhamento por Andradina quando recebeu a informação de furto a uma motocicleta, ocorrido momentos antes, pelo bairro Jardim Europa.

Pouco tempo depois, avistaram um adolescente de 17 anos, já conhecido nos meios polícias por diversas práticas de furto e tráfico, conduzindo a motocicleta furtada, sendo prontamente abordado e detido.

A equipe constatou que a motocicleta estava ligada através de chave micha (falsa).

Durante a apresentação da ocorrência pelo plantão policial, outro adolescente, de 13 anos, com passagens por tráfico, furto e roubo, do mesmo bairro que o primeiro, se apresentou naquela repartição policial alegando ter sido ele o autor do furto.

Após o registro dos fatos, os dois adolescentes foram liberados, entregues a seus responsáveis, e a motocicleta furtada foi restituída a seu legítimo proprietário.