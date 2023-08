BIRIGUI – Uma mulher de 67 anos, morreu na manhã desta terça-feira(15/8/23) após ser atropelada na rodovia Marechal Rondon, próximo ao km 520 em Birigui.

Identificada como Clarice França, foi atropelada por um veículo Onix conduzido por um homem de 36 anos que seguia no sentido Birigui à Araçatuba quando a vítima teria entrado na frente do carro não dando tempo do motorista do Onix frear a tempo.

A mulher foi socorrida ao PS de Birigui, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Fonte: afacts.com.br