Autora de tentativa de homicídio é presa pela PM em Araçatuba

ARAÇATUBA – A equipe dos policiais, Cabo PM Maurício e o Soldado PM Quintana foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência de atitude suspeita onde estaria a possível autora de uma tentativa de homicídio ocorrido no último dia(14/8/23) no bairro Água Branca em Araçatuba.

Com apoio dos Cabos PM Leal e Adelman, as viaturas se deslocaram até a rua Natalino Pena,1120 pelo mesmo bairro e chegando lá, a suspeita estava de frente ao mini mercado Sossego, no bairro Água Branca.

No local a suspeita identificada por Joice de Oliveira Domingos foi localizada e identificada como a autora da ocorrência e ao ser indagada Joice confessou para equipe que realmente desferiu duas facadas em outra mulher de nome Charlene.

Mediante a situação, Joice recebeu voz de prisão e foi conduzida até o plantão policial, onde o delegado plantonista Dr. Michel ratificou a prisão de tentativa de homicídio e permaneceu a disposição da justiça.

MOTIVAÇÃO

Segundo informações da autora do crime(Joice), a vítima teria furtado misturas de sua casa que estavam na geladeira e no armário.