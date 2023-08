Homem é preso em flagrante após atear fogo na casa da ex-companheira em Pacaembu

Vítima conseguiu correr para a rua e pedir socorro, na noite de sexta-feira (11).

PACAEMBU – Um homem, de 43 anos, foi preso em flagrante, na noite de sexta-feira (11), após ter ateado fogo na residência de sua ex-companheira, em Pacaembu (SP).

Segundo a Polícia Militar, o suspeito confessou ser o autor do incêndio, mas não deu detalhes sobre o caso.

Ele foi levado à Delegacia da Polícia Civil e permaneceu à disposição da Justiça.

Quando chegaram ao local do incêndio, os policiais militares já se depararam com a residência tomada pelas chamas e mantiveram contato com testemunhas, que informaram que não havia ninguém dentro do imóvel.

Os policiais apuraram que o homem tinha ido até a residência para conversar com sua ex-esposa, também de 43 anos.

No entanto, como ela teria negado o diálogo, o ex-marido começou a ameaçá-la, dizendo que iria colocar fogo na vítima dentro da casa.

A mulher conseguiu correr para a rua e pedir socorro.

Os militares abordaram o suspeito, que de imediato assumiu ser o autor do incêndio e recebeu voz de prisão em flagrante.