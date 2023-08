Homem é morto e uma mulher fica gravemente ferida após briga, em Rinópolis

Crime ocorreu durante confraternização familiar

RINÓPOLIS – Na madrugada de domingo (06), a Polícia Militar de Rinópolis foi acionada, pois um homem e uma mulher haviam sido feridos com golpes de faca. Os policiais deslocaram-se para o hospital de Rinópolis onde foram informados que o homem havia sido vítima de 5 golpes de faca e a mulher havia sido atingida por uma facada no pulso.

Neste ínterim outros policiais se deslocaram de Tupã para Rinópolis, onde diligenciaram até localizar testemunhas e suspeitos do fato.

As primeiras informações dão conta que estavam na Rua Santo Antônio, no Bairro São Matheus, em uma confraternização familiar, um homem, Valnei, que recebeu 05 facadas, sua companheira, seu enteado e também sua cunhada, que ficou ferida no pulso quando houve uma desinteligência e não se sabe até o momento quem desferiu as facadas.

Valnei Batista da Silva recebeu 05 facadas no tórax e abdômen, não resistindo aos ferimentos, já sua cunhada foi atingida por uma facada no pulso, que causou um grave ferimento, sendo ela transferida para cidade de Marília, onde passou por cirurgia.

A companheira de Valnei e o enteado foram conduzidos para Central de Polícia Judiciária de Tupã, onde ao tomar conhecimento dos fatos, o Dr. Eduardo Saran diligenciou até o local onde ocorreram as agressões, na cidade de Rinópolis, para coleta de mais informações e conseguiu localizar a faca utilizada no crime.

A Perícia Técnica do Instituto de Criminalística de Tupã também foi até local dos fatos para localizar vestígios que levem a autoria do crime.

As investigações devem prosseguir e até o momento não houveram elementos suficientes para prisão em flagrante de nenhum dos suspeitos.

O corpo de Valnei seria transladado pela Funerária Frei Galvão para cidade de Campo Alegre de Lourdes – BA.