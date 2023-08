27ª Festa do Pescador e do Peão recebe mais de 30 mil pessoas em Castilho

CASTILHO – O resgate da Festa do Peão junto com a Festa do Pescador é mais um marco no governo do prefeito Paulo Duarte Boaventura. Foram cinco noites com casa cheia. Estima-se que passaram pelo recinto “Adão Severino Batista”, mais de 30 mil pessoas. O primeiro e último dia foram os que concentraram maior público.

Houve atrações para todos os gostos. Teve rodeio com montarias a cavalo e em touro, prova dos três tambores, parque de diversões, exposição, ampla praça de alimentação e uma incrível grade de shows. E o melhor é que foi tudo de graça. Mesmo assim, teve quem solidariamente doou um quilo de alimento não perecível em prol ao Hospital de Amor.

Resgatar essa tradição na cidade foi motivo de orgulho para o prefeito Paulinho Boaventura. Ele discursou na cerimônia de premiação aos campeões do rodeio e foi massivamente aplaudido pelos presentes. Toda estrutura da festa foi elogiada pelo público que contou com arquibancada coberta. A praça de alimentação foi exclusivamente dos castilhenses.

“A festa acabou, mas o dinheiro continuará circulando em nossa cidade. Pois devido o apoio da Câmara de Vereadores não vendemos a Praça de Alimentação para ninguém de fora e nem cobramos nada dos nossos comerciantes para estarem lá dentro. Realmente a festa foi feita pelos próprios castilhenses”, destacou o prefeito.

O benefício do evento também foi estendido a equipe do rodeio. Paralela a Comissão da Festa, Paulo Boaventura nomeou uma Comissão com moradores da cidade que atuam diretamente no ramo das arenas de rodeio. E foi essa Comissão quem definiu os astros que montariam na festa representando Castilho.

Entre as atrações artísticas, nomes que estão começando a se destacar no cenário nacional e outros que já estão emplacados. A começar por Luan Pereira que abriu a festa e trouxe o maior público. No 2º dia teve Guilherme & Benuto que cantou músicas exclusiva do novo DVD que será gravado esta semana. O aniversário dos 70 anos de Castilho foi comemorado ao som da dupla Henrique & Diego que trouxe ao palco seus grandes hits, como Suíte 14, que projetou a dupla para o Brasil inteiro. No penúltimo dia, George Henrique & Rodrigo não só participaram da Festa do Pescador, como também pescaram em Castilho algumas horas antes do show. E no encerramento, Bruninho & Davi fecharam a Festa com “chave de ouro” deixando todos castilhenses e visitantes com gostinho de quero mais.

Assessoria de Comunicação