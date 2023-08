Mulher é socorrida com ferimento a tiro na casa de pecuarista que morreu em acidente de avião

Mulher foi socorrida ainda com sinais vitais em condomínio e circunstâncias serão investigadas pela polícia

CAMPO GRANDE/MS – Mulher foi socorrida com tiro na cabeça, no fim da manhã desta terça-feira (1º), na casa onde morava o menino de 11 anos que morreu neste fim de semana em um acidente de avião junto do pai, o pecuarista Garon Maia Filho em Campo Grande, no Bairro Antônio Vendas.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além da Polícia Militar foram acionados para o local. A mulher ainda apresentava sinais vitais quando o socorro foi chamado.

A polícia ainda irá apurar as circunstâncias do ocorrido.

O velório do pecuarista Garon Maia Filho e do filho Francisco Veronezi Maia, de 12 anos, ocorreu na noite de segunda-feira (31), em Campo Grande, sendo uma despedida fechada para amigos e familiares. O sepultamento foi feito na manhã desta terça-feira (1º).

Queda de avião

A aeronave teria seguido para a região de Vilhena, em Rondônia, onde seria abastecida. No entanto, o avião desapareceu e a FAB (Força Aérea Brasileira) foi acionada. Durante as buscas, um pecuarista acabou localizando o avião na área de mata, em sua propriedade rural. A FAB também já havia confirmado a queda.

Conforme as notícias locais, Garon era piloto com experiência. Ele tinha fazendas em Rondônia. Nas fazendas da família Garon, a criação era de gado de corte, além de lavouras. Ele vivia em uma das fazendas em Vilhena de onde havia partido o avião bimotor na companhia do filho que passava as férias, na casa do pai.

O pai de Garon morreu em 2022 de câncer. O patriarca da família chegou a ter uma empresa de táxi aéreo. Braulino Basílio Maia Filho, foi um dos maiores pecuaristas no Brasil e fundou mais de 50 fazendas, tendo mantido um rebanho com, em média, 40 mil cabeças de gado.

Um vídeo que circulou na internet, mostra o tio do adolescente de 12 anos gravando o sobrinho pilotando enquanto toma uma cerveja. Os corpos de pai e filho serão velados em Campo Grande. O tio é casado com a blogueira Mariah Bernardes Maia.

Fonte: midiamax.com.br