Durante obras melhor e mais seguro acesso ao Santa Cecília será pela ADPM

ANDRADINA – Com início previsto para os próximos dias, as obras nas rotatórias de acesso ao Santa Cecília, e adjacentes, vai mudar a vida de quem transita para o bairro e adjacências.

A secretaria de Obras e Infraestrutura do Governo de Andradina orienta aos motoristas que pretendem acessar aquela região da cidade, que a melhor opção é a passagem de nível aberta próxima ao clube da ADPM, pela rua Guaraçaí. Sendo a melhor e mais segura escolha o trânsito pelo local deverá aumentar durante as obras.

Os outros acessos são pela Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo – “Rodovia da Integração” (SP-563) e pela Rodovia Marechal Cândido Rondon (SP-300).

As obras

A esperada obra pretende dar mais segurança no acesso pela Avenida Bandeirantes. O local, que é campeão de acidentes com mortes no perímetro urbano de Andradina, onde está localizado um viaduto.

A passagem sob o viaduto, que por décadas foi a única ligação urbana entre o Bairro Santa Cecília e outros adjacentes, ao restante da cidade, vai ganhar nova rotatória.

A obra orçada em aproximadamente R$ 200 mil é uma aposta para fim ao ciclo de mortes em acidentes no local. O próprio nome do viaduto, “Paulo Sérgio Dourado”, homenageia figura popular que perdeu a vida em um acidente no local.

A construção é considerada de vital importância urbanística devido ao grande aumento do transito no local, fomentado pela expansão habitacional da área do Jardim Santa Cecília, que ainda possui os bairros Jardim Bela Vista, e loteamentos como o Residencial Quinta dos Castanheira, Residencial Água Viva, Jardim Bandeirantes.

“Todos reclamam das dificuldades de acesso à esta região urbana em expansão que tem apenas uma ligação com o restante da cidade. Esse trevo vai dar maior segurança para as pessoas, por isso pedimos paciência pois poderão haver interdições no período das obras ”, diz o Secretário de Obras, Geraldo Pilla.