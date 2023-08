Mulher que teve carro incendiado morre em hospital de queimados

ARAÇATUBA – Morreu no sábado (29), no Hospital Padre Albino, em Catanduva (SP), Nilcéia Garcia de Lima, de 56 anos, que teve 50% do corpo queimado ao ter o carro incendiado na zona rural de Araçatuba.

O caso aconteceu dia 20 de junho. O ex-namorado dela, Luciano Barbosa de Souza, 48, é o principal suspeito de ter colocado fogo no veículo com os dois dentro. Ele também teve o corpo queimado e morreu dias após o fato.

Nilcéia precisou ser transferida para Catanduva por conta da gravidade dos ferimentos. O hospital Padre Albino é especializado no tratamento de vítimas de queimaduras. Embora tenha recebido todos os cuidados necessários, o óbito foi confirmado na tarde de sábado e confirmado pela filha, que registrou boletim de ocorrência.

O corpo de Nilcéia foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico e, depois, foi liberado para os familiares.

O CASO

Nilcéia e Luciano tiveram um relacionamento amoroso, mas ela decidiu terminar e se encontrou com ele para devolver a aliança de compromisso. Os dois seguiram no carro dela até o carreador de um canavial, a poucos metros do bairro rural da Jacutinga, quando o veículo pegou fogo com os dois dentro.

Ela conseguiu sair do veículo e pedir ajuda, enquanto o homem permaneceu no carro. Os dois foram socorridos, porém com gravidades diferentes naquele momento. Enquanto Nilcéia teve 50% do corpo queimado, Luciano foi atingido em 90%. Ele chegou a ser entubado, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso continua sob investigação da Polícia Civil. (Com informações do portal Hoje Mais Araçatuba)

Fonte: sbtinterior.com