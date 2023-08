Dupla é detida pela Polícia Rodoviária com 3 Kg de maconha; um acaba preso

CASTILHO – A Polícia Militar Rodoviária deteve na tarde de quinta-feira(27/7/23), o pedreiro L. H. G. D., de 33 anos, e o passageiro, B. N. S., 20 anos, que é servente de pedreiro, ambos moradores da cidade de Andradina/SP, depois de flagrados em veículo GM Astra, onde foram localizados 04 tijolos de maconha. Encaminhados para a Delegacia do município, o pedreiro assumiu a propriedade da droga, sendo indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto. O entorpecente e o veículo foram apreendidos.

A detenção da dupla aconteceu durante desencadeamento da Operação Impacto, quando as equipes do 3°Pelotão e TOR – Tático Ostensivo Rodoviário abordaram um GM/Astra, placas de Andradina, para fiscalização na rodovia Marechal Rondon, no município de Castilho.

Após comportamento suspeito do pedreiro, que era o condutor do veículo, o mesmo foi vistoriado. Sob a forração do encosto do banco traseiro, os policiais militares rodoviários encontraram escondidos 04 tijolos de maconha, que pesaram aproximadamente 3 kg.

O condutor do veículo assumiu a propriedade da droga e declarou que pegou com um desconhecido próximo ao Mercadão de Três Lagoas/MS e levaria para Andradina/SP.

O pedreiro L. H. G. D., recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Castilho, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Cadeia Pública de Pereira Barreto/SP, permanecendo preso e à disposição da justiça.

O veículo e a droga foram apreendidos. O passageiro foi ouvido e liberado.