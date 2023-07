Governo de Andradina vai entregar dois Ginásios de Esportes completos

ANDRADINA – Na tarde de ontem (18) o secretário de Governo Ernesto Júnior acompanhou o vereador Guilherme Pugliese numa vistoria as obras de reformas e recuperação do Ginásio Esportivo Dr. Antônio Fernandes de Oliveira “Curiango”. A visita foi acompanhada do subsecretário de governo Marcelo Catarino, do secretário de Esportes Jonílcio Avelino da Silva, o “Professor Careca” e equipe da secretaria de Esportes.



O Ginásio Curiango, localizado na Avenida Bandeirantes, ao lado da Praça José Yarid, e do quartel do Corpo de Bombeiros, é tido como um dos espaços mais importantes utilizados pela população, desde os mais jovens aos esportistas mais experientes, o local está recebendo readequações para oferecer uma estrutura mais confortável e segura tanto aos atletas como à torcida.



O ginásio está sendo reformado com recursos totais de R$ 361.453,91 (trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e cincoenta e três reais e noventa e um centavos) fruto de uma conquista do vereador Guilherme junto ao Governo do Estado de São Paulo. Foram R$ 300 mil (trezentos mil Reais) através da Secretaria de Desenvolvimento, do então secretário Marcos Vinholi, e contrapartida do Governo de Andradina no valor de R$ 61.453,91 (sessenta e um mil, quatrocentos e cincoenta e três reais e noventa e um centavos).



Segundo o secretário de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude, Jonilcio Avelino da Silva uma programação especial está sendo preparada para a entrega oficial dos ginásios.

“Estamos preparando uma intensa programação esportiva e cultural para as festas de final de ano, quando as duas praças esportivas vão estar em plena atividade”, disse Careca.



Dois Ginásios

Obras nos dois grandes centros esportivos cobertos vão garantir que as modalidades de quadra sejam desenvolvidas desde as categorias de base de Andradina. Além do Curiango, o Ginásio de Esportes “Agenor Francisco da Cunha” está recebendo melhorias com implantação de uma de uma cobertura de vinil na quadra e renovação de todos os demais equipamentos, como traves, aros e até banco de reservas serão trocados.

O investimento é de R$ 531.114,33 (quinhentos e trinta e um mil, cento e quatorze Reais e trinta e três centavos), de recursos do Programa 100% Esportes Para Todos, do Governo do Estado de São Paulo e contrapartida de R$ 121.176,00 (cento e vinte um mil, cento e setenta e seis Reais) de recursos próprios da prefeitura.

Além das escolinhas de base da Secretaria, os esportes e atividades em quadras são incentivados nas sete Escolas de Ensino Fundamental que possuem cada uma quadra coberta completa (Ana Maria Marinho Nunes – Jardim Alvorada, Ondina Hofig de Castilho – Pereira Jordão, Maria Vera Quental Tamai – Vila Botega, Leonor Salomão – Santa Cecília, Humberto Passarelli – Vila Passarelli, Zoraide de Carvalho de Oliveira – Vila Mineira e Josefa de Jesus Carreira – Benfica). Além dessas quadras a cidade ainda possui mais uma completa na Praça Céu das Artes, no Benfica.

“Construído em 1976, o Gime apresenta a marcas do tempo, mas é o nosso maior patrimônio para esportes de quadra e voltará com uma nova e excelente estrutura”, disse Careca.

Secom/Prefeitura