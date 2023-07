CÃ¢mara de Andradina investe em acessibilidade com tradutor de Libras no site oficial

Essa iniciativa visa atender a comunidade surda e proporcionar uma experiência mais inclusiva aos cidadãos andradinenses.

ANDRADINA – A Câmara de Andradina, em um esforço contínuo para promover a inclusão e garantir o acesso igualitário às informações, está oferecendo um tradutor da Língua Brasileira de Sinais (Libras) em seu site oficial.

O presidente do Legislativo, Coxinha Pranto (PRTB), destacou a importância desse investimento em acessibilidade e inclusão. Em sua fala, o presidente Pranto afirmou: “Estamos comprometidos em tornar a Câmara de Andradina um espaço inclusivo e acessível para todos os cidadãos.

O tradutor de Libras é uma ferramenta valiosa que permitirá que a comunidade surda acompanhe e participe ativamente dos debates e informações relacionadas ao legislativo municipal. É nosso dever garantir a igualdade de acesso e oportunidades a todos os munícipes”.

O tradutor de Libras é uma ferramenta que permite a tradução automática do conteúdo escrito em texto para a língua de sinais, permitindo que pessoas surdas possam compreender e interagir com o conteúdo disponibilizado no site da Câmara. Com essa adição, a Câmara busca ampliar a acessibilidade, assegurando que todas as pessoas tenham a oportunidade de se envolver ativamente no processo legislativo.

Essa iniciativa demonstra, segundo o presidente, o compromisso do legislativo andradinense em promover a inclusão e garantir que todas as pessoas tenham acesso às informações e recursos necessários para participar ativamente do processo democrático.

Além do tradutor de Libras, a Câmara tem buscado implementar outras medidas de acessibilidade, como rampas e sinalizações adequadas, para tornar o prédio legislativo mais acessível a pessoas com deficiência.

Com a implementação do tradutor de Libras em seu site oficial, a Câmara dá um passo importante rumo a uma sociedade mais inclusiva, reafirmando seu compromisso em representar e atender a todos os cidadãos, independentemente de suas habilidades ou limitações.