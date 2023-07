Polícia Militar apreende quase 4 toneladas de maconha na região de Rio Preto

Flagrante foi feito na rodovia Feliciano Sales Cunha, em Nhandeara, durante a Operação Impacto

NHANDEARA – O 9º Batalhão de Operações Especiais de Polícia (Baep) apreendeu aproximadamente quatro toneladas de maconha, durante mais uma fase da Operação Impacto, deflagrada na última sexta-feira (14) nos 96 municípios de cobertura do CPI-5 de São José do Rio Preto, no interior de SP. O flagrante foi feito na rodovia Feliciano Sales Cunha, em Nhandeara.

Segundo informações do coronel do CPI-5, Fábio Rogério Cândido, a operação usou o serviço de inteligência policial em várias bases da PM para coibir o tráfico de drogas e crimes graves.

De acordo com a PM, na rodovia de Nhandeara, por ser uma região fronteiriça com outros estados e com muito tráfego de veículos, acaba entrando muito entorpecente no Estado de SP. As equipes de patrulhamento do Baep já tinham conhecimento de veículos suspeitos e avistaram o caminhão. Os policiais tentaram a abordagem e o motorista tentou fugir, mas foi cercado pelas viaturas. Na abordagem, pela surpresa dos PMs, foi encontrada uma grande quantidade de maconha na carga, que somou aproximadamente quase quatro toneladas.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e ficou à disposição da Justiça.

Cracolândia

“Outro ponto que gostaríamos de prestar contas à comunidade, é que há muitos vídeos relatando que o Centro de Rio Preto seria uma área de frequência de tráfico de drogas liberado, e com a circulação de muitos usuários de drogas. Queremos mostrar o que estamos fazendo na área central da cidade. Até agora, 163 criminosos já foram presos na área central, isso só no quadrilátero da avenida Bady Bassitt até a rua Independência. Outros 61 procurados pela Justiça também foram capturados”, afirmou o coronel do CPI-5.

Ainda ontem, a Polícia Militar também teve êxito em capturar um ex-presidiário, que havia acabado de ser liberado do sistema prisional. O criminoso havia roubado uma moto do Semae e após dispensar o veículo, furtou uma caminhonete de luxo.

A Operação Impacto continua em andamento