PF apreende 7 fuzis, 80 pistolas e 2 mil kg de maconha em caminhão com porcos

CAMBÉ/PR – Uma ação integrada entre a Polícia Federal (PF), Policia Militar e Receita Federal de Londrina (PR) apreendeu, neste domingo (16.jul), sete fuzis, 80 pistolas e cerca de 2.130 kg de maconha, durante a abordagem de um caminhão na BR-369, em Cambé (PR).

Os profissionais localizaram o material oculto junto a uma carga de suínos que o caminhão transportava. O motorista do veículo foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Londrina, para os procedimentos de polícia judiciária. É um homem de 29 anos, com antecedentes criminais de ameaça e violência doméstica.

“Embora o motorista tenha sido preso durante a operação, as investigações continuam para identificar os demais responsáveis pela carga ilícita e aprofundar as informações sobre a origem das mercadorias apreendidas”, diz a PF, em nota.

“A Polícia Federal está comprometida em levar os infratores à justiça e assegurar a aplicação da lei. A Polícia Federal continuará a investigar o caso, em cooperação com as autoridades aduaneiras e judiciárias, a fim de tomar as medidas legais apropriadas e combater efetivamente o comércio ilegal de drogas e armas”.