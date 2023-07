Radialista é preso acusado de ameaçar a mãe com faca

TRÊS LAGOAS/MS – Um radialista de 46 anos, foi preso em flagrante após invadir a residência da mãe armado com uma faca e a ameaça-la de morte na noite de domingo (9), no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas/MS.

Conforme o boletim de ocorrência n° 2750/2023, registrado na Depac, por volta de 19h a Força Tática da Polícia Militar foi acionada para comparecer no bairro Santos Dumont. Onde no local, a vítima de 67 anos, relatou aos militares, que seu filho vem realizando constantes ameaças de morte contra ela.

Segundo a mulher que é proprietária de uma emissora de rádio, relatou que após o falecimento de seu marido, o filho mais velho, teria passado a regular sua vida financeira e tentado controlar os gastos da mãe e se incomodar, com as pessoas do círculo de amizade de sua genitora.

Após momentos conturbados entre mãe e filho, a empresária registrou alguns boletins de ocorrência, contra o próprio filho, que foi preciso ser expedido pela Justiça do estado, uma medida cautelar, impedindo que o filho, se aproximasse da mãe.

Na noite deste domingo o radialista , entrou em uma discussão por celular, com um homem de 25 anos, que seria o suposto namorado de sua mãe. Depois da briga por aplicativo de mensagens, o radialista foi até a casa da própria mãe, onde segundo as testemunhas, ele teria chegado alterado e armado com uma faca.

Para os militares, o radialista disse, que teria sido agredido pelos amigos de sua mãe, e foi até a residência por não aceitar o convívio dos mesmos com sua genitora, porque na versão dele; essas pessoas são envolvidas com drogas e quererem torrar a herança da família.

Já a outra parte, disse que após o radialista chegar alterado na residência, foi necessário utilizar da força física para desarma-lo, e que na tentativa de tirar a faca dele, ambos caíram no chão, onde o radialista acabou se lesionando, fato presenciado por outras testemunhas.

Após ouvir todos os lados, a Força Tática conduziu todas as partes envolvidas para a DEPAC, onde o radialista foi autuado em flagrante por ameaça (violência doméstica), e descumprimento de medida protetiva.

Fonte: 24hnewsms