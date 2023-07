ovem morre após ser arremessada em capotamento na Washington Luís em Rio Preto

Motorista de 23 anos teria perdido o controle da direção ; acidente aconteceu na madrugada deste sábado (8)

RIO PRETO – Uma jovem de 28 anos morreu em um acidente grave, na madrugada deste sábado (8), no quilômetro 432 da rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar Rodoviária, o motorista do Pegout 308 Allure, onde a jovem era passageira, teria perdido o controle da direção e capotado na rodovia. Ela foi arremessada do automóvel e sofreu ferimentos graves.

Os dois ficaram imobilizados no canteiro central da pista até serem socorridos pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O rapaz de 23 anos sofreu ferimentos leves. A jovem chegou a ser atendida com vida, mas não resistiu e teve a morte constatada no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Fonte: sbtinterior.com