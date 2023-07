Adolescentes de 16 e 17 anos morrem em acidente grave em Rio Preto

RIO PRETO – Duas adolescentes, de 16 e 17 anos, morreram no início da madrugada deste domingo, 9, em um acidente na rua Virgílio Dias de Castro, no bairro São Deocleciano, na Região Leste de Rio Preto.

Elas estavam em um Fiat Fastback, dirigido por um menor, de 17 anos, e ocupado com outros dois estudantes, de 15 e 17 anos. O veículo está em nome de uma empresa e dentro dele foram apreendidos um porta-joias com várias joias de ouro e um Iphone.

Pelo menos quatro viaturas do Corpo de Bombeiros e uma ambulância do Samu foram mobilizadas no atendimento às vítimas, que foram retiradas do carro e colocadas na calçada para atendimento de emergência.

Giovana Sousa de Oliveira, de 17 anos, e Anna Luiza Oliveira Fernandes, de 16 anos, não resistiram à gravidade dos ferimentos e morreram no local. Os três rapazes foram levados para o Hospital de Base.

Até o fechamento desta matéria, as causas do acidente eram desconhecidas e o estado de saúde dos três menores não tinha sido atualizado pelo HB.

O motorista e outros dois estudantes de 15 e 17 anos, que também estavam no carro, foram socorridos com lesões graves na cabeça e levados para o Hospital de Base. Eles passam por procedimento cirúrgico.

O corpo de Giovanna foi enterrado neste domingo, às 16h, no cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto. O corpo de Anna Luiza também foi enterrado no mesmo local, mas às 16h30.