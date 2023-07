Corpo de criança Yanomami morta a tiros em ataque é encontrado em rio

Buscas duraram três dias; menina tinha 7 anos e foi vítima de ação na comunidade Parima, em Roraima

PARIMA/RR – O corpo de uma menina morta a tiros durante um ataque à comunidade Parima, em Roraima, foi encontrado por bombeiros em um rio. Ela tinha 7 anos e vivia em região da Terra Indígena Yanomami.

Comunicado divulgado pelo corpo de bombeiros local no sábado (8.jul) afirma que as buscas duraram três dias, e que o corpo da criança foi levado de volta à comunidade indígena.

Ela foi morta na 2ª feira (3.jul) e o corpo foi encontrado na 6ª. Segundo os bombeiros, as buscas contaram com apoio de uma equipe de mergulhadores.

As causas do ataque estão sob investigação da Polícia Federal e do governo federal. Na última semana, o Ministério dos Povos Indígenas divulgou estar com autuações em andamento para identificar e responsabilizar os envolvidos. Em nota, o ministério também comunicou a intenção em expulsar garimpeiros da região.

“A região está em situação de emergência desde que foi publicado o Decreto n° 11405, de janeiro de 2023, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e de combate ao garimpo ilegal no território Yanomami a serem adotadas por órgãos da administração federal”, diz trecho do comunicado.