Homem é preso suspeito de sequestrar e estuprar criança em Brasília

De acordo com Polícia Militar, menina tinha diversas escoriações pelo corpo e algemada pelos pés. Vítima disse que suspeito usou faca para rendê-la.

BRASÍLIA/DF – Um homem suspeito de sequestrar e estuprar uma criança de 12 anos, no Distrito Federal, foi flagrado levando a vítima para o seu apartamento dentro de uma mala. Daniel Moraes Bittar é servidor do Banco de Brasília (BRB) e foi preso na quarta-feira (28). O g1 tenta contato com a defesa dele.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem chegou ao prédio em que morava carregando uma mala com um cobertor por cima. Ele subiu as escadas carregando a mala até o andar de seu apartamento. Segundo a Polícia Militar, a vítima estaria dentro do objeto, dopada.

A criança foi levada do Jardim Ingá, em Luziânia, e foi encontrada em um apartamento na Asa Norte, em Brasília. De acordo com a corporação, a menina estava seminua, com diversas escoriações pelo corpo e algemada pelos pés.

Aos policiais, a vítima contou que o homem usou uma faca para rendê-la. Em seguida, uma mulher usou clorofórmio, em um pano, para dopá-la. Ainda de acordo com os relatos, a criança foi colocada em uma mala e acordou na casa do homem.

O homem foi levado para a 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte. A mulher que ajudou o suspeito no crime não foi localizada pela polícia até a última atualização desta reportagem.

Daniel Moraes Bittar é servidor do Banco de Brasília (BRB). Em nota, a instituição afirmou que “repudia veementemente todas as práticas criminosas, especialmente as de cunho sexual e contra menores”.

Mulher envolvida no sequestro de menina de 12 anos na Asa Norte é presa

A mulher que ajudou no sequestro da menina de 12 anos, resgatada na Asa Norte foi presa na manhã desta quinta-feira (29/6). A suspeita, identificada como Geisy de Souza, foi localizada na própria casa na Cidade Ocidental, região do entorno do DF. Ela foi levada para prestar depoimento na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), responsável pela investigação do caso.

A informação da prisão de Geisy foi confirmada ao Correio pelo major Chiericato, da Polícia Militar do Estado de Goiás, que atuou nas diligências para prender o autor do crime de sequestro e estupro da menina, o analista de TI Daniel Moraes Bittar, na noite de quarta-feira (28/6).