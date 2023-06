Vereadores de Castilho querem transporte escolar para alunos de 7 bairros afastados

ANDRADINA – O 2° Campeonato Mini Campo ”Oscar Santos” promovido pela Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude, terá início neste sábado (24), com o confronto entre as equipes do ATC Suco Life x Lyon F.C. A partida está marcada para as 16 horas no campo do ATC (Andradina Tênis Clube).

Repetindo o sucesso do ano passado, 17 equipes vão participar do campeonato: Guarani Ideal Peças , Porto Azevedo, A.A.B.B, PSG Elite Conveniência ADPM, PSG/Parque São Gabriel, A.E.C Juventude, Funsep/Cavaleiros, Peladeiros/ATC, CSA do Nordeste F.C , A.F.C , ATC/Suco Life ABC da Contrução, Lyon F.C , Ajax F.C , Borussia F.C , Manchester Sítio, Cecam e Vila Sanches,

Para o, subsecretário de Esportes, Fabrício Indião o campeonato deve crescer ainda mais este ano. “Oscar Santos era bastante conhecido no meio futebolístico, pois estava sempre na beira dos campos de várzea e oficiais. Não perdia uma partida e também era titular do time de futebol “Ressaca”, um dos mais tradicionais da Vila Mineira”, lembrou Indião.

Para incentivar ainda mais campeonato vai ter premiação em dinheiro para campeão, segundo lugar, artilheiro e goleiro menos vazado.

Confira os jogos do domingo (25)

Campo do CECAM

08:30: BORUSSSIA F.C X VILA SANCHES F.C

09:30: CECAM X CSA DO NORDESTE

Campo do GUARANI

08:30 HS A.F.C ANDRADINA X PSG ELITE CONVENIENCIA

09:30: A. GUARANI IDEAL PEÇAS X MANCHESTER SITIO

Campo do SÂO GABRIEL

08:30: PSG SÃO GABRIEL X PORTO AZEVEDO

Campo do ATC

08:30: A.A.B.B X A.E.C JUVENTUDE A

09:30: PELADEIROS ATC X FUNSEP CAVALEIROS

