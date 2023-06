Começa nesta quinta a segunda rodada da 2ª Copa Life 40 anos

ANDRADINA – A diretoria de esportes do Cecam – Centro Esportivo, Cultural e Assistencial Augusto Mariani marcou para a noite desta quinta-feira (22), a partir das 19h30, um jogo válido pela segunda rodada da 2ª Copa Life de Futebol Máster, categoria 40 anos. As outras duas partidas desta mesma rodada acontecem na sexta-feira (23), também a partir das 19h30. Todos estão convidados à comparecerem no clube e prestigiar esse evento esportivo.

QUINTA-FEIRA (22)

Na noite desta quinta-feira (22), a partir das 19h30, o Cecam, promotor da Copa Life de Futebol Máster, encara o forte time do Despachante Santo Antônio.

O Cecam vem de uma vitória na estreia da competição por 2 a 1 frente ao Nosso Clube Guaporé e vai procurar manter a escrita.

Já o Despachante Santo Antônio foi derrotado por 2 a 0 pelo fortíssimo time do ATC e precisa se recuperar para não ficar para trás na competição, já que 4, das 6 equipes participantes se classificam para a outra fase.

Pelo que a reportagem já pode analisar dos jogos já realizados, tirando a equipe do Pebec, de Pereira Barreto, que ainda não estreou, três das vagas devem ficar para as fortes equipes do Suco Life (do Coxinha Prando), ATC Veteranos (Vicente Japonês), além do Despachante Santo Antônio (Clovão Amorim). As outras equipes vão ter que lugar muito para a única vaga que deve sobrar, ou ainda surpreender um desses três favoritos. Vale observar que futebol não é uma ciência exata e tudo pode mudar.

SEXTA-FEIRA (23)

Já na sexta-feira, concluindo a segunda rodada da 2ª Copa Life de Futebol Máster, categoria 40 anos, dois jogos serão realizados no campo do Cecam, promotor do evento, um dos melhores da cidade e região, que atrai diversos ex-jogadores profissionais, alguns deles jogando até recentemente, como são os casos de André Cunha e Marceo Celico (ATC), Fabiano Gadelha e Marcio Richardes (Sucos Life), entre outros.

A partir das 19h30 se enfrentam Nosso Clube Guapore x ATC Veteranos e em seguida o Pebec de Pereira Barreto encara o fortíssimo Suco Life.

O Guaporé perdeu na estreia para o Cecam e está com um grande dilema já que vai encarar uma equipe forte, comandada com paixão e garra pelo técnico Vicente “Japonês” e com isso deve enfrentar muitas dificuldades em campo.

Já o Pebec ainda não dá pra fazer um prognóstico de sua situação de jogo, já que não estreou, mas deve trazer alguns dos atletas que há anos defende a equipe. Mas precisa se reformular, já que essa categoria une preparo físico e muito toque de bola e 3, das 7 equipes participantes estão literalmente “voando” em campo. Para se ter uma ideia, o Santo Antônio perdeu na estreia, mas foi para o fortíssimo ATC. Mesmo com a derrota, é um sério candidato a uma das 4 vagas à próxima fase. Todos tem que abrir os olhos para não ficar de fora.