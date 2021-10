Familiares de médico de Rio Preto morrem em naufrágio de barco

Geovanne foi resgatado com vida e sem ferimentos graves. Segundo informações da Polícia Civil de Corumbá, a embarcação tinha 21 pessoas, todos homens da mesma familia. O grupo fazia uma viagem de turismo e pescaria pelo rio Paraguai.

Durante a tempestade, o barco-hotel perdeu a estabilidade e afundou. Com ajuda de um barco do Exército Brasileiro, que passava próximo ao local do acidente, 14 pessoas foram resgatadas, incluindo o médico.

Logo em seguida, com ajuda de mais embarcações, seis corpos foram retirados do rio. Uma pessoa ainda está desaparecida.