Polícia Civil prende quarteto envolvido no tráfico na Vila Mineira

ANDRADINA – A Polícia Civil, através da DISE – Delegacia de Investigações Gerais, apoiada por policiais civis da DIG – Delegacia de Investigações Gerais, 2º DP, DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, das Delegacia de Polícia de Mirandópolis, Nova Independência, Itapura e Castilho, prendeu em uma operação o quarteto formado por M. C. N., de 24 anos, a companheira dele T. R. B. N., 25, os dois moradores na Vila Mineira; L. M. R. L., o “Galo”, 28, do bairro Santa Cecília e A. O. D., o “Neguinho”, 39, originário de Castilho, por força de cumprimento de Mandado de Prisão em caráter preventivo. Também foi apreendido o veículo VW Jetta, pertencente ao “Galo”.

A prisão do quarteto aconteceu depois que no último mês de Janeiro/2023, a DISE de Andradina deflagrou investigação para apurar tráfico de drogas no bairro da Vila Mineira, mais precisamente na rua Princesa Isabel, a qual redundou na prisão em flagrante de M.C.N. No dia 02/2/2023. M. C. N., foi mantido preso pelo Juízo local e também pelo TJ/SP.

Alguns dias depois acabou solto por decisão, em Habeas Corpus (HC), do Superior Tribunal de Justiça (S.T.J.) As investigações, no entanto, tiveram sequência ante os indícios do envolvimento de M. C. N. com uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na cidade de Andradina.

Após minucioso trabalho investigativo dos Policiais da DISE desvendou-se a participação ainda de L. M. R. L, T. R. B. N, e A. O. D., O Delegado de Polícia daquela Delegacia especializada, baseado nos dados informativos de sua equipe, procedeu ao indiciamento de todos os envolvidos e obteve perante o Poder Judiciário, após manifestação favorável da Ministério Público, os decretos de prisões preventivas de referidas pessoas, inclusive, M. C. N., que havia sido solto pelo S.T.J, bem como a apreensão do veículo VW JETTA, utilizado por M.C.N.

Com todo o aparato policial mobilizado, foi realizada uma operação de busca e apreensão domiciliar e bloqueio de valores constantes nas contas bancários dos infratores.

Então no último dia 15/06, em atuação de campo da DISE, apoiada por Policiais Civis da DIG, 2º DP, DDM, Delegacias de Mirandópolis, Nova Independência, Itapura e Castilho, os infratores da lei M. C. N., L. M. R. L., T. R. B. N., e A. O. D., foram presos e o veículo VW Jetta apreendido.

Todos foram encaminhados para a Delegacia especializada, onde foi elaborado boletim de ocorrência e os indiciados aguardaram a realização da audiência de custódia.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Na audiência de custódia realizada na sexta-feira (23), a justiça decidiu que os quatro indiciados responderão presos aos processos imputados a eles. Os três homens foram recolhidos à cadeia pública de Pereira Barreto e a mulher à penitenciária feminina de Tupi Paulista.