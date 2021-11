Polícia acha mais de R$ 1 milhão dentro de pneu de carro no interior de SP

O montante foi encontrado durante uma operação na rodovia Raposo Tavares, quando uma Toyota Hilux com placas de Dourados (MS) foi abordada pelos policiais.

Após uma busca no veículo, os agentes encontraram cerca de R$ 1,1 em dinheiro escondido dentro do estepe.

Na ação, a PM apreendeu o carro e o dinheiro localizado dentro do pneu, além de dois celulares e R$ 2.583 que estavam com as duas indiciadas.