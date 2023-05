PM Rodoviária para carreta com 12 toneladas de maconha e faz maior apreensão do ano no estado

Droga estava escondida no meio de fardos de papelão prensado A Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma carreta que transportava 12 toneladas de maconha na tarde de domingo (28), em Palmital. O veículo foi abordado na altura do quilômetro 413 da Rodovia Raposo Tavares. Esta foi a maior apreensão do ano em rodovias do estado. A apreensão foi feita por policiais que faziam fiscalização pela Operação Impacto na praça de pedágio de Palmital. Eles desconfiaram do comportamento do motorista que dirigia a carreta e fizeram a abordagem. No meio da carga de papelão prensado que era transportada pelo veículo, os policiais encontraram grande quantidade de tabletes de maconha, que totalizaram 12.069 quilos. O motorista disse que tinha sido contratado por meio de um aplicativo para levar a carga de papelão de Ponta Porã (MS) a Mogi Mirim (SP). O motorista foi preso em flagrante e levado para a Central de Polícia Judiciária de Assis. A carreta e a droga foram apreendidas. Outra apreensão No sábado, 27, policiais rodoviários já tinham feito a apreensão de 2,5 toneladas de maconha que estavam escondidas no meio de uma carga de milho em Nhandeara. “Combater o tráfico de drogas é destruir a base de diversos outros crimes e diluir uma cadeia ilícita antes que ela destrua diversas famílias. Hoje, a segurança pública do Estado de São Paulo tem muito a comemorar”, afirma o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Fonte: SSP/SP