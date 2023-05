PM de Nova Independência salva criança de 58 dias engasgada

NOVA INDEPENDÊNCIA – Um bom profissional, aliado aos cursos de prevenção à vida foram fundamentais para que a equipe composta pelos policiais militares cabo PM Freitas e soldado PM Luani, conseguisse na tarde da última quarta-feira (24)m, salvar a vida de uma bebê de apenas 58 meses de vida, depois de se engasgar com o leite materno. Depois da reanimação e, por precaução, os PMs levaram a criança até a Policlínica na cidade de Andradina, para uma melhor avaliação.

Era próximo das 18h, já início de noite da última quarta-feira,24 de maio, quando uma mãe desesperada entregou a criança de apenas 58 dias de nascida nas mãos do cabo Freitas e soldado PM Luani, Na ocasião os PMs atuavam pelo programa Atividade Delegada e realizavam ronda escolar em frente da escola Gildo Pereira.

O desespero foi porque a garotinha havia se engasgado com leite materno e já praticamente desfalecida. Segundo a mãe, após amamentar a bebê, colocou-a no carrinho para dormir e pouco tempo depois a criança acordou assustada e já com engasgamento.

De imediato, os policiais que são treinados para essas emergências, realizaram uma manobra de Heimlich e conseguiram reanimar a bebê.

Depois de estabilizar a bebê e, por precaução, a PM levou a criança para a Policlínica de Andradina, para ser melhor avaliada por um médico, já que as UBSs da cidade de Nova Independência j[a estavam fechadas na ocasião devido o horário.

Após ser examinada pelo Clínico do local, nada de grave foi constatado com a criança.

A família manifestou imensa gratidão aos policiais que atuaram na ocorrência para salvar a pequena guerreira. “Eu como mãe, não poderia deixar de agradecer primeiramente a Deus, aos policiais, e a Bia, tia da Maria. Eu serei eternamente grata a vocês por terem me ajudado, me acompanhado. Que Deus abençoe sempre a vida de vocês. Vocês salvaram minha filha, minha vida”, postou a mãe nas redes sociais”.

MANOBRA DE HEINLICH

Nesta manobra, utilizam-se as mãos para fazer pressão sobre o diafragma da pessoa engasgada, o que provoca uma tosse forçada e que faz com que o objeto seja expulso dos pulmões. A manobra foi inventada pelo médico estadunidense Henry Heimlich, em 1974, e pode ser praticada por qualquer pessoa, bastando que se siga corretamente as orientações.

Posicionar-se por detrás da vítima, envolvendo-a com os braços; Fechar uma das mãos, com o punho bem fechado e o polegar por cima; Posicioná-la na região superior do abdômen, entre o umbigo e o a caixa torácica; Colocar a outra mão sobre o punho fechado, agarrando-o Firmemente; Puxar com força ambas as mãos para dentro e para cima.