Acidente no trevo de Itapura deixa três pessoas feridas; uma em estado grave

ITAPURA – Um acidente ocorrido na noite de domingo, 28, no trevo de acesso à cidade de Itapura, na rodovia Gerson Dourado Oliveira, a “rodovia dos Barrageiros” (SP 595), envolvendo uma carreta carregada de soja e uma picape Fiat Toro, deixou três pessoas da mesma família feridos, uma em estado grave. Todos foram socorridos para o Hospital de Ilha Solteira e permaneceram em observação. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência.

Segundo informações, o acidente aconteceu quando o motorista da Fiat Toro, residente em Três Lagoas/MS, se propôs a levar sua prima e o filho dela até a cidade de Itapura/SP, quando ao chegarem no trevo daquela cidade, realizou manobra do contorno do trevo sem observar a aproximação de outro veículo pela rodovia.

Nesse momento aconteceu a violenta colisão da carreta na cor azul, carregada com soja contra a lateral direita da Fia Toro, que foi jogada a uma distância de mais de 30 metros. A Polícia Militar de Itapura foi a primeira a chegar ao local, prestando os primeiros socorros e acionando o Corpo de Bombeiros de Ilha Solteira e a Polícia Rodoviária de Jales.

O motorista da Fiat Toro sofreu as piores consequências do acidente, com ferimentos mais graves, sendo necessário a realização de um resgate minucioso, enquanto que a mulher e o filho, que viajavam no banco traseiro, sofreram escoriações contusões pelos corpos, porém, sem muita gravidade.

Com o forte impacto, a picape ficou completamente destruída, enquanto a carreta sofreu sérias avarias em sua cabine.