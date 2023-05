Preso por estupro dopava mulher e chamava outros homens para cometer crime

Criminoso ainda descumpriu medida protetiva e rondava casa da ex, em cidade do interior do Estado

CAMPINAS – Um homem de 46 anos foi preso na Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas (SP), após descumprir uma medida protetiva contra a ex-companheira. A vítima também o acusa de dopá-la, chamar desconhecidos para estuprá-la e fazer gravações, divulgando os vídeos na internet.

A medida protetiva foi concedida em 2021, quando a vítima tomou conhecimento dos vídeos no celular do ex-marido. O acusado se mudou para Goiânia (GO), mas voltou para Campinas, no interior paulista, onde a vítima mora e a ameaçou.

Sete dias antes da prisão, ele foi visto com os filhos da vítima nos arredores da residência dela. A polícia foi chamada, mas ele não ficou preso por uma falha no sistema do Tribunal de Justiça.

Ainda segundo ela, o homem divulgava os vídeos dos estupros em sites eróticos na internet. Um homem em situação de rua teria participado do crime, ao ser flagrado entrando e saindo da residência da vítima.

Todas as provas contra o preso estão anexas em um inquérito e a vítima espera manifestação do Ministério Público.