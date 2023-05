Ministério Público denuncia vereador de Severínia por crime de pedofilia dentro de escola municipal

SEVERÍNIA – O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou o vereador de Severínia (SP), José Corrêa Moreira (Podemos), de 48 anos, conhecido como “Zé Perereca”, acusado de cometer crime de pedofilia. A informação foi confirmada ao sbtinterior.com pela Prefeitura.

O parlamentar, que já foi Secretário de Educação da cidade, também é professor de Educação Física do Ensino Fundamental (da 5ª a 8ª série) na Escola Municipal João Camacho. De acordo com o MP, ele teria abusado sexualmente de uma menina de 10 anos de idade dentro de uma sala de aula. A Justiça vai decidir se ele irá a julgamento.

A prefeita Gláucia Emília Scatolin determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra o acusado, que atua como professor desde 2010 após passar no concurso público para a rede municipal de ensino. A medida foi publicada na última terça-feira (16), no Diário Oficial do Município.

Com a palavra, a Prefeitura de Severínia:

“A Prefeitura de Severínia recebeu ofício enviado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo informando que um servidor público municipal, professor do ensino fundamental, está sendo investigado pelo cometimento do ato extremamente repugnante de pedofilia ocorrido contra uma criança, aluna da rede pública municipal de ensino.

Considerando que o suposto crime foi cometido contra vítima em idade escolar e que inúmeras outras crianças têm contato com o referido professor diariamente, esta Prefeitura decidiu por abrir processo administrativo para investigar a conduta do servidor em questão, suspendendo-o de suas atividades por cautela e zelo com o bem-estar das crianças de nosso município, até que os fatos sejam esclarecidos.

A Prefeitura de Severínia informa que seguirá com o processo administrativo, ao passo que também aguarda a apuração dos fatos pelas autoridades competentes, Ministério Público e Poder Judiciário.

A Prefeita Municipal gostaria de expressar seus votos de mais elevada estima pela vítima e seus familiares pela situação que vêm enfrentando, colocando a Prefeitura à disposição da família para o que se fizer necessário.”

Por meio de nota, a Câmara Municipal informou que repudia qualquer ocorrência desse tipo e que já enviou este caso, e também a denúncia de violência doméstica contra o vereador Breno Alves (PSB), para o Conselho de Ética e Decoro da Casa.

O sbtinterior.com tentou falar com o vereador e professor José Carlos, mas ele não quis falar com a reportagem e desligou o telefone. (Colaborou Túlio Caron)