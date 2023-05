Vem ai o XIV Porco no Rolete da Creche Nana Nenê

ANDRADINA – A Associação Espírita André Luiz, mantenedora da Creche Berçário “Nana Nenê”, definiu para o dia 17 de setembro deste ano de 2023, a realização do XIV PORCO NO ROLETE, o evento mais tradicional da cidade e o principal deles visando a manutenção das obras sociais desenvolvidas pela entidade. Todos já estão convidados para participarem dessa grande obra de cunho social.

Em breve serão divulgados telefones e lugares para aquisição dos convites antecipados, e a definição do local da festa. Nas edições anteriores foi no Clube Japonês, localizado na Av. Jean Bernard, no jardim Europa.

Segundo os responsáveis pela organização da festa, é importante a divulgação antecipada para evitar que muitos outros eventos sejam agendados em datas próximas, possibilitando assim que mais pessoas possam participar do já tradicionalíssimo Porco no Rolete.

55 CRIANÇAS ATENDIDAS

A Associação Espírita André Luiz, mantenedora da Creche Nana Nenê, atende gratuitamente em média 55 crianças na faixa etária de 3 meses a 4 anos incompletos.

AGRADECIMENTO

NADA SE FAZ SOZINHOS, temos convicção e certeza disso!

Essa afirmação foi sentida q eu nada se faz sozinhos e o ano passado foi ainda mais real por ocasião do XIII PORCO NO ROLETE, quando muitas dezenas de AMIGOS e o PÚBLICO premiaram a entidade com sua colaboração, contribuição, dedicação e empenho para que a GRANDE FESTA pudesse ser realizada com alegria, fartura e fraternidade.

Por isso os organizadores, com a divulgação da data antecipadamente, aguarda o comparecimento de mais pessoas este ano e já agradecem antecipadamente a todos os voluntários e amigos que forem à festa.