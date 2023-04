Alunos do Armel Miranda participam do ‘’Faustão na Band’’

CASTILHO – Ao menos 30 alunos do ensino médio da escola estadual Armel Miranda representaram toda a unidade educacional e Castilho na plateia do ‘’Faustão na Band’’. Os jovens participaram, na segunda-feira (24), da gravação de dois programas, no Grupo Bandeirantes de Comunicação, em São Paulo. A ida dos alunos à emissora faz parte de um projeto de comunicação desenvolvido nas aulas pelo professor de língua portuguesa e jornalista, Lucas Gustavo Morais de Jesus.