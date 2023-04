Rapaz de 23 anos sofre tentativa de homicídio no bairro Santa Cecília

ANDRADINA – O ajudante geral Guilherme Silva, o ”Gui”, de 23 anos, sofreu uma tentativa de homicídio no final da tarde desta terça-feira (25), quando estava em um bar localizado no cruzamento das ruas Pedro Alvares Cabral com Bartolomeu Gusmão, bairro Santa Cecília. Socorrido ao UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e não corre risco de vida a princípio. O autor identificado por Jefferson Martiniano, de 30 anos, morador na Vila Mineira, foi preso em flagrante pela Polícia Militar e encaminhado ao plantão policial.

Tudo teria acontecido poucos minutos antes das 18h, quando a vítima estava no bar e o autor teria passado próximo e o reconhecido, indo até sua residência ou próximo dela, na Vila Mineira e retornado ao local.

Sem dizer nenhuma palavra, ele se aproximou, sacou uma arma de uma sacola (provavelmente um revólver) e disparou pelo menos cinco vezes. Depois do crime ele fugiu do local não sendo identificado que tipo de veículo ele utilizou.

A vítima foi atingida nos braços, barriga e perna e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, onde foram constatadas pelo menos nove marcas de tiros. A explicação para isso pode ter sido o fato dela, ao tentar se defender, foi alvejada pelo mesmo tiro nos braços e na barriga, já que a bala pode ter transfixado um dos braços.

Nenhum dos disparos atingiu alguma área fatal, não ocasionando risco de vida ao rapaz, à princípio.

PRISÃO DO ATIRADOR

Depois da tentativa de homicídio, a Polícia Militar deu uma pronta resposta à sociedade, quando todas as unidades policiais de serviço, inclusive as que entrariam as 18h, foram para o local dos fatos e, depois de coletadas algumas informações, passaram a realizar patrulhamento pela Vila Mineira, com objetivo de localizar o acusado do crime.

O alvo dos tiros não quis fornecer a identificação do autor, já que a desavença entre os dois não foi de hoje, dia dos fatos. Eles já tiveram animosidades anteriores e rivalidade entre eles vem dos respectivos bairros, já que a vítima morou por um tempo nos bairros Benfica e Gasparelli e o autor é da Vila Mineira.

A vítima já estava morando a certo tempo em Araçatuba e havia retornado recentemente, não se sabendo se só para visitar parentes, ou de retorno mesmo.

Depois de conseguir a identificação do autor, várias equipes policiais foram em seu encalço e conseguiram realizar sua prisão em flagrante, não oferecendo nenhum tipo de resistência.

Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado por tentativa de homicídio e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia.