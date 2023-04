Paulo Boaventura anuncia programa social para quem não tem moradia em Castilho

CASTILHO – Com apoio da Câmara de Vereadores, o prefeito Paulo Boaventura oficializou nesta segunda-feira, 24, mais um Programa Social especialmente para atender famílias de extrema pobreza e que não tem onde morar.

A exemplo do que ocorreu no projeto do Bairro Olga Benário, o município concederá terrenos para fins de construção de moradias.